Svi Vučićevi savetnici, a među njima "agent haosa": Ko je Ajnhorn koji je proglašen kriminalcem u bekstvu?

Radio 021 pre 5 sati  |  N1 (Dušan Mlađenović), Danas
Svi Vučićevi savetnici, a među njima "agent haosa": Ko je Ajnhorn koji je proglašen kriminalcem u bekstvu?

Izraelska policija izdala je nalog za hapšenje nekadašnjeg Vučićevog savetnika Srulika Ajnhorna, osumnjičenog u slučaju Katargejt.

On je optužen da je uzimao novac za kampanju u kojoj bi Katar predstavio u najboljem svetlu. Izraelski novinar Josi Melman rekao je za N1 da je Srulik Ajnhorn begunac pred zakonom. "Odbija da se vrati u Izrael i suoči sa istragama nakon što su se pojavili novi dokazi, i to tek nedavno. Izraelska policija je pre nekoliko meseci poslala svoje istražitelje u Beograd, gde su ga ispitivali u prisustvu srpskih policijskih službenika, ali iz te istrage nije proizašlo
Ajnhornov biznis u Srbiji: Insight partners zaradio 1,4 miliona evra u 2024.

Ajnhornov biznis u Srbiji: Insight partners zaradio 1,4 miliona evra u 2024.

Danas pre 4 sati
Za sve je kriv Srulik Ajnhorn

Za sve je kriv Srulik Ajnhorn

Nova pre 10 sati
Svi predsednikovi savetnici: Ko je sve pomagao Vučiću „spolja", od Guzenbauera do „kriminalca u bekstvu" Ajnhorna

Svi predsednikovi savetnici: Ko je sve pomagao Vučiću „spolja“, od Guzenbauera do „kriminalca u bekstvu“ Ajnhorna

Danas pre 22 sata
Izraelski novinar o bivšem Vučićevom savetniku: Ajnhorn je agent haosa i pokretač „mašine otrova"

Izraelski novinar o bivšem Vučićevom savetniku: Ajnhorn je agent haosa i pokretač „mašine otrova“

Danas pre 22 sata
IzraelKatar

Poslanici završili rad za danas, raspravu o setu pravosudnih zakona nastavljaju sutra

Poslanici završili rad za danas, raspravu o setu pravosudnih zakona nastavljaju sutra

Danas pre 47 minuta
Srpska lista pozvala Prištinu da odloži primenu propisa o vozilima sa ovlašćenjima i prijavi boravka

Srpska lista pozvala Prištinu da odloži primenu propisa o vozilima sa ovlašćenjima i prijavi boravka

Insajder pre 32 minuta
"Vole ljudi da se vezuju" Polemika u Skupštini oko lisica, poteglo se pitanje i ko se gde školovao: "Poslanik može da bude…

"Vole ljudi da se vezuju" Polemika u Skupštini oko lisica, poteglo se pitanje i ko se gde školovao: "Poslanik može da bude nepismen i predlaže zakon"

Blic pre 42 minuta
BLOG „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon": Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da otkrije…

BLOG „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da otkrije koji je fakultet završio

Nova pre 42 minuta
RTS: Privedene četiri osobe koje su grudvama gađale Anu Bekutu

RTS: Privedene četiri osobe koje su grudvama gađale Anu Bekutu

Nedeljnik pre 42 minuta