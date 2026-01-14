Svi Vučićevi savetnici, a među njima "agent haosa": Ko je Ajnhorn koji je proglašen kriminalcem u bekstvu?

Izraelska policija izdala je nalog za hapšenje nekadašnjeg Vučićevog savetnika Srulika Ajnhorna, osumnjičenog u slučaju Katargejt.

On je optužen da je uzimao novac za kampanju u kojoj bi Katar predstavio u najboljem svetlu. Izraelski novinar Josi Melman rekao je za N1 da je Srulik Ajnhorn begunac pred zakonom. "Odbija da se vrati u Izrael i suoči sa istragama nakon što su se pojavili novi dokazi, i to tek nedavno. Izraelska policija je pre nekoliko meseci poslala svoje istražitelje u Beograd, gde su ga ispitivali u prisustvu srpskih policijskih službenika, ali iz te istrage nije proizašlo