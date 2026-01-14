Za sve je kriv Srulik Ajnhorn

Novogodišnja odluka srpskih vlasti je da u 2026. godini negira stvarnost svim dostupnim sredstvima, uključujući i narkotička sredstva masovnih komunikacija.

Da nije u pitanju slučajnost nego komanda od vrhovnog Deda Mraza jasno je po kapilarnoj dubini sprovođenja iste. Evo, dakle, kratkog pregleda. Počnimo od sitnica. Polomiše se građani koji su došli da gledaju reprezentaciju Srbije na debiju na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Areni da se spuste zavejanim i zaleđenim stepenicama centralnog sportskog zdanja prestonice. Izašli snimci, pukla bruka, normalan čovek pita da li je moglo bar ovo da se očisti, pa domaćini