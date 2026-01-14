Preminuo Mark Brnović, kojeg je Tramp nominovao za ambasadora u Srbiji

Bivši državni tužilac Arizone Mark Brnović preminuo je u 59. godini, potvrdila je njegova porodica, prenose američki mediji.

On je bio nominovan za ambasadora u Srbiji, ali je njegova nominacija povučena. „Sa dubokom tugom porodica Brnović objavljuje smrt Marka Brnovića. Najpoznatiji kao 26. državni tužilac Arizone, državni i savezni tužilac i borac za pravdu, zauvek će u našim srcima ostati zapamćen i voljen kao posvećen otac, suprug, sin i brat. Slomljeni smo zbog ovog gubitka i duboko dirnuti ogromnom podrškom i ljubavlju koju dobijamo od tolikih divnih ljudi širom savezne države i
