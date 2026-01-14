Vreme danas: Toplije, temperatura do 12 stepeni

Nedeljnik pre 3 sata
Vreme danas: Toplije, temperatura do 12 stepeni

U Srbiji će danas biti toplije vreme, sa temperaturom do 12 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro pretežno oblačno i suvo. Pre podne na jugu i zapadu, a posle podne i u većini ostalih krajeva postepeno razvedravanje. Samo u delovima Banata i Podunavlja će biti oblačno tokom celog dana. Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus četiri stepena do tri, a najviša od četiri na istoku i krajnjem severu Srbije do 12 stepeni na zapadu zemlje. U Beogradu toplije. Ujutro i pre podne oblačno, posle podne postepeno razvedravanje.
