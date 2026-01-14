Kreće eskalacija na Grenlandu: Danska uputila vojne trupe na ostrvo - čeka se odgovor Amerike

Pravda pre 4 sati  |  Pravda.rs
Kreće eskalacija na Grenlandu: Danska uputila vojne trupe na ostrvo - čeka se odgovor Amerike

Danska je počela da šalje trupe i opremu na Grenland usred pretnji okupacijom od strane američkog predsednika Donalda Trampa.

Kopenhagen je navodno počeo da premešta trupe i opremu na Grenland u pripremi za moguće raspoređivanje većih vojnih snaga. Prethodnica je poslata na ostrvo da se bavi logistikom i osigura prijem glavnih snaga. Tramp je nedavno ponovio da je SAD potreban Grenland za nacionalnu bezbednost i pozvao je NATO da predvodi proces njegovog pristupanja Sjedinjenim Državama. Usred rastućeg sukoba unutar zapadnog bloka, Evropski parlament je odložio rasprave o trgovinskom
