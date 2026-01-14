UKRAJINSKA KRIZA: EU sprema 20. paket sankcija Rusiji i kredit od 90 mlrd evra za Ukrajinu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: EU sprema 20. paket sankcija Rusiji i kredit od 90 mlrd evra za Ukrajinu

KIJEV, MOSKVA, BRISEL - Rat u Ukrajini ušao je u 1. 420. dan. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas najavila je novi, 20. paket sankcija protiv Moskve i kredit od 90 milijardi evra za Kijev u naredne dve godine. Ukrajinske oružane snage napuštaju svoje položaje u Harkovskoj oblasti, ostavljajući za sobom mine, saopštile su ruske bezbednosne strukture za agenciju RIA Novosti.

- Jedna osoba poginula u napadu ukrajinskog drona na Rostov na Donu Jedan muškarac poginuo je u napadu dronom ukrajinskih oružanih snaga na Rostov na Donu, saopštio je gubernator Rostovske oblasti Jurij Sljusar. - Poljski predsednik: Samo Tramp može da zaustavi Putina Poljski predsednik Karol Navrocki izjavio je da je američki predsednik Donald Tramp jedini svetski lider koji je sposoban da zaustavi ruskog predsednika Vladimira Putina i njegove pretnje Evropi. -
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ruski zvaničnici: Jedna osoba poginula u ukrajinskom napadu na fabriku u Rostovu na Donu

Ruski zvaničnici: Jedna osoba poginula u ukrajinskom napadu na fabriku u Rostovu na Donu

Serbian News Media pre 1 sat
Stiglo udarno naređenje: Ukrajinske snage se hitno povlače sa ovog položaja

Stiglo udarno naređenje: Ukrajinske snage se hitno povlače sa ovog položaja

Večernje novosti pre 1 sat
Jedna osoba poginula u napadu ukrajinskog drona na Rostov na Donu

Jedna osoba poginula u napadu ukrajinskog drona na Rostov na Donu

RTV pre 2 sata
Beže sa položaja, miniraju rovove: Krah Ukrajinaca u Harkovskoj oblasti

Beže sa položaja, miniraju rovove: Krah Ukrajinaca u Harkovskoj oblasti

Pravda pre 2 sata
Kalas: EU sprema sankcije Rusiji i kredit za Ukrajinu

Kalas: EU sprema sankcije Rusiji i kredit za Ukrajinu

Vesti online pre 1 sat
EU pripremila 20. paket sankcija za Rusiju i kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

EU pripremila 20. paket sankcija za Rusiju i kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Radio 021 pre 2 sata
Kalas: EU sprema 20. paket sankcija Rusiji i kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Kalas: EU sprema 20. paket sankcija Rusiji i kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinKreditiEvropska UnijaMoskvaUkrajinaBriselEURusijaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Desničarska propaganda iz Rusije širi se Telegramom i do Srbije

Desničarska propaganda iz Rusije širi se Telegramom i do Srbije

Cenzolovka pre 2 minuta
Danska i Grenland danas na sastanku sa američkim potpredsednikom Džej Di Vensom

Danska i Grenland danas na sastanku sa američkim potpredsednikom Džej Di Vensom

RTV pre 27 minuta
Iran: Šef pravosuđa najavljuje ubrzana suđenja uhapšenima tokom protesta

Iran: Šef pravosuđa najavljuje ubrzana suđenja uhapšenima tokom protesta

RTV pre 32 minuta
Tužna istina prosto rečena: Karlson ogolio Vašington

Tužna istina prosto rečena: Karlson ogolio Vašington

Pravda pre 22 minuta
U Iranu "lete glave": Optužnice za "vođenje rata protiv Boga"

U Iranu "lete glave": Optužnice za "vođenje rata protiv Boga"

Pravda pre 17 minuta