KIJEV, MOSKVA, BRISEL - Rat u Ukrajini ušao je u 1. 420. dan. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas najavila je novi, 20. paket sankcija protiv Moskve i kredit od 90 milijardi evra za Kijev u naredne dve godine. Ukrajinske oružane snage napuštaju svoje položaje u Harkovskoj oblasti, ostavljajući za sobom mine, saopštile su ruske bezbednosne strukture za agenciju RIA Novosti.

- Jedna osoba poginula u napadu ukrajinskog drona na Rostov na Donu Jedan muškarac poginuo je u napadu dronom ukrajinskih oružanih snaga na Rostov na Donu, saopštio je gubernator Rostovske oblasti Jurij Sljusar. - Poljski predsednik: Samo Tramp može da zaustavi Putina Poljski predsednik Karol Navrocki izjavio je da je američki predsednik Donald Tramp jedini svetski lider koji je sposoban da zaustavi ruskog predsednika Vladimira Putina i njegove pretnje Evropi. -