Ubedljiv poraz Partizana u Turskoj

Fudbaleri Partizana poraženi su od slovenačke Mure rezultatom 3:0 u prijateljskom meču na pripremama u Turskoj.

Nenad Stojaković, trener Partizana, je u na teren izveo Miloševića, Simića, Đurđevića, Petrovića, Roganovića, Karabeljova, Ugrešića, Dragojevića, Seka, Ninića i Kostića. Crno-beli su imali prvu šansu, ali je nisu iskoristili, a to je Mura kaznila u 14. minutu kada je mrežu zatresao Krupić. Slovenački tim nastavio je da preti, a u 43. minutu Vizinger je duplirao prednost iz slobodnog udarca. Samo dva minuta kasnije Muru je pogledala i sreća pa je