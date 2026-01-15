Gođevac (SSP): To što MMF nadzire gradski budžet znači da ne veruje SNS

Beta pre 3 sata

Potpredsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Ana Gođevac izjavila je da to što Međunarodni monetarni fond (MMF) nadzire budžet Beograda, znači da više ne veruje Srpskoj naprednoj stranci.

"Eto dokle su nas naprednjaci doterali - pod nadzor. Aleksandar Šapić i njegova uprava su toliko čerupali budžet da su Grad doveli pred bankrot. Kada međunarodna finansijska institucija traži eksterne konsultante da čitaju gradske cifre, to znači samo jedno: više ne veruju ni jednom broju koju im SNS servira", rekla je Gođevac, saopštio SSP.

MMF insistira da eksterni konsultanti urade analizu gradskih finansija sa budžetskim projekcijama za naredne tri godine koja treba da pokaže da li su one održive na srednji rok.

Izveštaj treba da prikaže koji su ključni fiskalni rizici grada Beograda, uključujući kašnjenje u isplatama dobavljača, kao i da bude dostavljen do avgusta ove godine, pre nego što počne izrada budžeta Srbije za 2027.

"Ta tabela, u kojoj su godinama skrivane rupe, prebacivani dugovi i zakopavane obaveze kroz gradska preduzeća, uskoro prestaje da bude tabelarni prikaz i postaje optužnica protiv politike sistemskog razaranja Beograda, protiv ljudi koji su grad tretirali kao bankomat i plen, a lanac odgovornosti je jasan i neprekidan od Siniše Malog, preko Gorana Vesića, do Aleksandra Šapića. Svi oni su učestvovali u istom modelu - zaduži, sakrij, prebaci na preduzeća, pa se pravi da je budžet 'stabilan'", rekla je Gođevac.

MMF sada, kako je rekla, poručuje ono što građani Beograda odavno znaju - "grad je opljačkan, preduzeća su upropašćena, a istina više ne može da se sakrije iza šarenih grafikona".

(Beta, 15.01.2026)

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO „Ima jedna pesma, ne peva Bekuta, a ni ubica s Informera“: Poslanik recitovao naprednjacima u Skupštini

BLOG UŽIVO „Ima jedna pesma, ne peva Bekuta, a ni ubica s Informera“: Poslanik recitovao naprednjacima u Skupštini

Nova pre 2 sata
Inicijativa A11 tvrdi da je Jovanov dezinformisao javnost navodima o radu te NVO

Inicijativa A11 tvrdi da je Jovanov dezinformisao javnost navodima o radu te NVO

Serbian News Media pre 2 sata
Gođevac (SSP): To što MMF nadzire gradski budžet znači da ne veruje SNS

Gođevac (SSP): To što MMF nadzire gradski budžet znači da ne veruje SNS

Radio sto plus pre 2 sata
CEPRIS i druge organizacije se obratile UN zbog izmene pravosudnih zakona

CEPRIS i druge organizacije se obratile UN zbog izmene pravosudnih zakona

N1 Info pre 3 sata
"Degradacija postojećeg stanja": Janjić o predloženim pravosudnim zakonima

"Degradacija postojećeg stanja": Janjić o predloženim pravosudnim zakonima

N1 Info pre 3 sata
CEPRIS i druge organizacije se obratile UN zbog izmene pravosudnih zakona

CEPRIS i druge organizacije se obratile UN zbog izmene pravosudnih zakona

Insajder pre 3 sata
CEPRIS i druge organizacije se obratile UN zbog izmene pravosudnih zakona

CEPRIS i druge organizacije se obratile UN zbog izmene pravosudnih zakona

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićMMFBudžetSSPSrpska napredna strankaNaprednjaciSNS

Ekonomija, najnovije vesti »

Dodeljen ugovor za sanaciju železničkih stanica Novi Sad, Subotica i Bačka Topola: Vlasnik izabrane firme radio na pruzi do…

Dodeljen ugovor za sanaciju železničkih stanica Novi Sad, Subotica i Bačka Topola: Vlasnik izabrane firme radio na pruzi do Mađarske

Forbes pre 6 minuta
Statistička ulepšavanja i stvarnost: Decembarski minus u državnoj kasi 1,6 milijardi evra

Statistička ulepšavanja i stvarnost: Decembarski minus u državnoj kasi 1,6 milijardi evra

Vreme pre 6 minuta
EU smanjila plaćanja za ruski plin na najnižu razinu u pet godina

EU smanjila plaćanja za ruski plin na najnižu razinu u pet godina

SEEbiz pre 6 minuta
Ledo stekao međunarodno priznati AEO status

Ledo stekao međunarodno priznati AEO status

SEEbiz pre 6 minuta
"Nismo još na cilju"! Đedović sa Sijartom o sudbini NIS-a: MOL nema skrivene namere

"Nismo još na cilju"! Đedović sa Sijartom o sudbini NIS-a: MOL nema skrivene namere

Blic pre 6 minuta