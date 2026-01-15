Jovanović (CLS): Budžet Beograda pod nadzorom MMF-a

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je da je Vlada Srbije morala da garantuje Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) da će angažovati eksterne revizore da provere budžet grada Beograda, zbog učestalih sumnji da su finansije prestonice u lošem stanju i da se njima neodgovorno upravlja.

"Nadzor će obuhvatiti poslovanje javnih komunalnih preduzeća, kao i češljanje subvencija grada ka njima. Eksterna revizija budžeta Beograda mora biti završena do avgusta ove godine, a njene nalaze će dodatno proveriti MMF", objasnio je Jovanović.

Ovo je, kako je ocenio, potvrda navoda CLS-a i drugih organizacija da loša struktura budžeta, intenzivno zaduživanje kod privatnih banaka, kao i nekontrolisan odliv novca predstavljaju sistemski rizik za Beograd, njegovo funkcionisanje i budući razvoj.