Vučić razgovarao sa ambasadorom EU fon Bekeratom o evropskom putu Srbije

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasadorom Andreasom fon Bekeratom sa kojim je, kako je rekao, razgovarao o evropskom putu Srbije, sprovođenju reformske agende i pristupnom procesu.

"Prioritet Srbije ostaje rad na vladavini prava, ekonomskim reformama i jačanju institucija, što donosi konkretne rezultate u korist naših građana, napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Vučić je dodao da su razgovarali i o bilateralnoj saradnji sa EU, investicijama i stabilnosti regiona.

(Beta, 15.01.2026)

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaEUPredsednik Srbije

