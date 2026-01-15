Od 1. januara otvoreno 55.000 eBolovanja

Danas pre 37 minuta  |  Beta
Od 1. januara otvoreno 55.000 eBolovanja

Kroz elektronski sistem koji se od 1. januara primenjuje u celoj zemlji dosad je otvoreno 55.000 bolovanja dok je gotovo 5.000 pacijenata upućeno na komisije, pišu danas Večernje novosti.

Nikola Radman iz Ministarstva zdravlja je kazao da e – bolovanje dobro funkcioniše iako su lekari u procesu uhodavanja a mnogi poslodavci nisu otvorlli nalog na sistemu E – uprave. Najviše iskustva sa e-bolovanjem imaju u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu gde je ovaj format ranije zaživeo u formi pilot projekta pa ukupan broj elektronskih bolovanja od početka pilot projekta premašuje 140.000. Prema Radmanovim rečima, u ovom sistemu trenutno radi 4.600 lekara.
