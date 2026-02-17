ANEM zahteva hitno procesuiranje napada na novinare u Novom Sadu

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) zatražila je danas da počinioci fizičkih napada, pretnji i ometanja rada novinara budu što pre procesuirani i da se zaustavi retorika govora mržnje i huškanja koja dovodi do ugrožavanja njihove bezbednosti.

Asocijacija je podsetila u saopštenju da je grupa novinarki i novinara, vidno obeležena novinarskim prslucima, izveštavala sinoć sa platoa ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, kada je grubo napadnuta od grupe nasilnika koju je organizovano dovela Srpska napredna stranka. Novinar portala Razglas njuz Žarko Bogosavljević, jedan od najnapadanijih novinara u protekloj godini, sa više od 30 fizičkih napada, sprečavan je da snima i da se kreće, a na kraju je