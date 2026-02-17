Gradonačelnik Novog Sada zahvalio pristalicama vlasti što su podržali Maticu srpsku

Beta pre 1 sat

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin zahvalio se pristalicama vlasti koje su se, kako je naveo, u velikom broju okupile ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP), "dajući podršku i poštovanje Matici srpskoj".

On je u objavi na društvenim mrežama istakao da je to bila najjača poruka koja je poslata sinoć, napominjući da je "grupa blokadera" pokušala da blizu SNP baci senku na događaj obeležavanja jubileja, 200 godina od osnivanja Matice srpske.

On je studente i građane koji su se okupili u znak protesta optužio za "omalovažavanje jubileja".

"Umesto da ovaj događaj bude trenutak jedinstva i poštovanja prema instituciji koja je oblikovala srpsku nauku i kulturu, svedočili smo pokušaju opstrukcije i nastavku produbljivanja podela u društvu od strane šačice opozicionih političara i blokadera, koji misle da je upravo ovo način da dođu do nekog političkog poena, jer program i nešto više, da ponude građanima, očigledno nemaju", naveo je gradonačelnik Novog Sada.

Ocenio je da su najjaču poruku poslale su pristalice vlasti.

"Ovim putem želim da im se iskreno zahvalim što su svojim prisustvom pokazali da razumeju značaj ove institucije, da cene njenu istorijsku ulogu i da stoje uz vrednosti koje ona već dva veka čuva i razvija", zaključio je Mićin.

Gradonačelnik Mićin nije komentarisao fizičke napade pristalica SNS na studente i novinare.

Sinoć je u Novom Sadu održan protest "Indeks je za studente", organizovan zbog najave da će se na obeležavanju jubileja Matice srpske pojaviti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Tokom svečane akademije, ispred pozorišta su muškarci sa kapuljačama, za koje su okupljeni tvrdili da su pristalice vlasti, napali studente i novinare.

(Beta, 17.02.2026)