Akademski plenum: Pripadnici režima nasiljem nad studentima branili svoju slobodu

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Akademski plenum: Pripadnici režima nasiljem nad studentima branili svoju slobodu

Mreža Akademski plenum ocenila je da su pripadnici režima, koji su juče na obeležavanje dva veka Matice srpske došli po nalogu i organizovano, nasiljem nad studentima branili svoju slobodu, "jer znaju da ih sa promenama u Srbiji čeka optuženička klupa, posle koje većina njih neće ostati na slobodi".

Akademski plenum je istakao i da su oni sinoć ispred Srpskog narodnog pozorišta "već krvave ruke dodatno okrvavili", dok je policija sve to mirno posmatrala i tako postala saučesnik u još jednom nasilju nad Novosađanima. "Mlade ljude su ovi presvučeni radikali horski nazivali ustašama, iako je upravo politika radikala i naprednjaka dovela do tragičnih gubitaka života građana Srbije, ali i Srba izvan Srbije, koji su napustili domove, izdani i prodani od strane onih
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

ANEM: Zaustaviti počinioce napada na novinare

ANEM: Zaustaviti počinioce napada na novinare

Glas Zaječara pre 24 minuta
Dve vizije za Srbiju: Od protesta i incidenata u Novom Sadu do samita u Indiji i diplomatsko-ekonomske ofanzive

Dve vizije za Srbiju: Od protesta i incidenata u Novom Sadu do samita u Indiji i diplomatsko-ekonomske ofanzive

Kurir pre 1 sat
Dve vizije za Srbiju: Od protesta i incidenata u Novom Sadu do samita u Indiji i diplomatsko-ekonomske ofanzive

Dve vizije za Srbiju: Od protesta i incidenata u Novom Sadu do samita u Indiji i diplomatsko-ekonomske ofanzive

Mondo pre 1 sat
Evropske demokrate osudile napade na mirne studente i novinare u Novom Sadu

Evropske demokrate osudile napade na mirne studente i novinare u Novom Sadu

Serbian News Media pre 3 sata
Akademski plenum: Pripadnici režima u Novom Sadu nasiljem branili svoju slobodu

Akademski plenum: Pripadnici režima u Novom Sadu nasiljem branili svoju slobodu

Danas pre 3 sata
NUNS: Nasilje nad novinarima pred policijom se nastavlja – napadnut Žarko Bogosavljević

NUNS: Nasilje nad novinarima pred policijom se nastavlja – napadnut Žarko Bogosavljević

Jug press pre 2 sata
Tužilaštvo o sinoćnom sukobu u Novom Sadu: Identifikovati sve učesnike nasilja bez obzira ko su

Tužilaštvo o sinoćnom sukobu u Novom Sadu: Identifikovati sve učesnike nasilja bez obzira ko su

Insajder pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Pozorište

Društvo, najnovije vesti »

Evropski sud presudio u korist romskog bračnog para iz Srbije, bili izloženi policijskoj torturi

Evropski sud presudio u korist romskog bračnog para iz Srbije, bili izloženi policijskoj torturi

Insajder pre 4 minuta
Građanske inicijative: Pokrenuti postupke zbog poziva na linč nakon saobraćajne nesreće u Surdulici

Građanske inicijative: Pokrenuti postupke zbog poziva na linč nakon saobraćajne nesreće u Surdulici

N1 Info pre 9 minuta
Stefanović: Osoba, koja kaže da je Hrist rođen na Dan zaljubljenih, brani crkvu od građana

Stefanović: Osoba, koja kaže da je Hrist rođen na Dan zaljubljenih, brani crkvu od građana

Danas pre 19 minuta
Novosadski studenti se izvinili mitropolitu Joanikiju zbog negodovanja okupljenih ispred SNP

Novosadski studenti se izvinili mitropolitu Joanikiju zbog negodovanja okupljenih ispred SNP

Danas pre 24 minuta
Studenti se izvinili mitropolitu Joanikiju: Negodovanje ispred Srpskog narodnog pozorišta bilo je nenameran čin

Studenti se izvinili mitropolitu Joanikiju: Negodovanje ispred Srpskog narodnog pozorišta bilo je nenameran čin

Nedeljnik pre 14 minuta