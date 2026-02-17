Akademski plenum: Pripadnici režima u Novom Sadu nasiljem branili svoju slobodu

Danas pre 20 minuta  |  Beta
Akademski plenum: Pripadnici režima u Novom Sadu nasiljem branili svoju slobodu
Mreža Akademski plenum ocenila je danas da su pripadnici režima, koji su juče na obeležavanje dva veka Matice srpske došli po nalogu i organizovano, nasiljem nad studentima branili svoju slobodu, „jer znaju da ih sa promenama u Srbiji čeka optuženička klupa, posle koje većina njih neće ostati na slobodi“.Akademski plenum je iztakao i da su oni sinoć ispred Srpskog narodnog pozorišta „već krvave ruke dodatno okrvavili“, dok je policija sve to mirno posmatrala i tako
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Evropske demokrate osudile napade na mirne studente i novinare u Novom Sadu

Evropske demokrate osudile napade na mirne studente i novinare u Novom Sadu

Serbian News Media pre 20 minuta
Tužilaštvo o sinoćnom sukobu u Novom Sadu: Identifikovati sve učesnike nasilja bez obzira ko su

Tužilaštvo o sinoćnom sukobu u Novom Sadu: Identifikovati sve učesnike nasilja bez obzira ko su

Insajder pre 1 sat
VJT naložilo policiji da identifikuje učesnike nasilja u Novom Sadu - bez obzira ko su

VJT naložilo policiji da identifikuje učesnike nasilja u Novom Sadu - bez obzira ko su

N1 Info pre 1 sat
Brnabić: Sinoć u Novom Sadu pređene crvene linije, napadnuti stubovi srpske države

Brnabić: Sinoć u Novom Sadu pređene crvene linije, napadnuti stubovi srpske države

RTV pre 40 minuta
VJT: Nasilje na protestu u blizini SNP u Novom Sadu kvalifikovano kao krivično delo Nasilničko ponašanje

VJT: Nasilje na protestu u blizini SNP u Novom Sadu kvalifikovano kao krivično delo Nasilničko ponašanje

Blic pre 25 minuta
Brnabić o dešavanjima u Novom Sadu: "Pređena je crvena linija"

Brnabić o dešavanjima u Novom Sadu: "Pređena je crvena linija"

Blic pre 55 minuta
NUNS osudio napad na novinara Žarka Bogosavljevića

NUNS osudio napad na novinara Žarka Bogosavljevića

Serbian News Media pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Glamočić uoči sastanka sa poljoprivrednicima: Neki se po četiri dana nisu treznili, dogovor s onima koji nemaju političku…

Glamočić uoči sastanka sa poljoprivrednicima: Neki se po četiri dana nisu treznili, dogovor s onima koji nemaju političku agendu

N1 Info pre 20 minuta
TS: Šta je ministarstvo reklo, a šta je istina o izboru izvođača radova u Parku Ušće

TS: Šta je ministarstvo reklo, a šta je istina o izboru izvođača radova u Parku Ušće

N1 Info pre 20 minuta
Ušće i akvarijum: Ugovor neobjavljen, ne znaju se cena i rok posla, upozorava Transparentnost

Ušće i akvarijum: Ugovor neobjavljen, ne znaju se cena i rok posla, upozorava Transparentnost

Nova ekonomija pre 10 minuta
Prognoza vremena za sredu, 18. februar: Promenljivo oblačno i toplije, ponegde slabije padavine

Prognoza vremena za sredu, 18. februar: Promenljivo oblačno i toplije, ponegde slabije padavine

Serbian News Media pre 20 minuta
Nasilni incident u Novom Sadu: Nižu se reakcije, zbog događaja ispred SNP oglasilo se i Tužilaštvo

Nasilni incident u Novom Sadu: Nižu se reakcije, zbog događaja ispred SNP oglasilo se i Tužilaštvo

NIN pre 5 minuta