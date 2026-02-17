Akademski plenum: Pripadnici režima u Novom Sadu nasiljem branili svoju slobodu

Mreža Akademski plenum ocenila je danas da su pripadnici režima, koji su juče na obeležavanje dva veka Matice srpske došli po nalogu i organizovano, nasiljem nad studentima branili svoju slobodu, „jer znaju da ih sa promenama u Srbiji čeka optuženička klupa, posle koje većina njih neće ostati na slobodi“.Akademski plenum je iztakao i da su oni sinoć ispred Srpskog narodnog pozorišta „već krvave ruke dodatno okrvavili“, dok je policija sve to mirno posmatrala i tako