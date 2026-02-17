NUNS: Nasilje nad novinarima pred policijom se nastavlja – napadnut Žarko Bogosavljević

BEOGRAD Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najoštrije osuđuje napad na novinara Žarka Bogosavljevića, koji se dogodio tokom sinoćnih dešavanja u Novom Sadu.

Na snimku koji se širi društvenim mrežama čuje se kako se Bogosavljević više puta predstavlja kao novinar i naglašava da je na terenu kako bi obavljao svoj posao, ali to nije sprečilo napadača da nasrne na njega. U istoj grupi u kojoj je bio Žarko nalazilo se još nekoliko koleginica i kolega iz Rojtersa, Odjeka i Storytellera, koji su takođe bili gurani i izloženi agresiji, ali je Bogosavljević jedini zadobio nekoliko udaraca, kako je izjavio za NUNS. Takođe,