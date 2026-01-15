„Udaraju palicama, pucaju na demonstrante“: Šta je Basidž, koji ima vodeću ulogu u gušenju protesta u Iranu?

Danas pre 49 minuta  |  S. D.
„Udaraju palicama, pucaju na demonstrante“: Šta je Basidž, koji ima vodeću ulogu u gušenju protesta u Iranu?

Njegovi pripadnici se pojavljuju na ulicama na prve znake protesta u Iranu – muškarci u crnom, na motociklima, često naoružani vatrenim oružjem i palicama.

Reč je o dobrovoljcima iz redova paravojne grupacije Basidž (Basij) koja je odana Islamskoj Republici i koja već više od dve decenije ima vodeću ulogu u gušenju disidentstva u zemlji. Tako je i ovaj put kada Iran više od dve nedelje potresaju protesti i neredi, za koje je okidač bila teška ekonomska kriza. Basidž, čiji se zvanični naziv prevodi kao Organizacija za mobilizaciju ugnjetavanih, osnovao je ajatolah Ruholah Homeini ubrzo nakon Islamske revolucije 1979.
Otvori na danas.rs

Iran »

Amerika suspendovala vize za 75 zemalja, mediji tvrde da su tu i države Balkana

Amerika suspendovala vize za 75 zemalja, mediji tvrde da su tu i države Balkana

Danas pre 7 sati
„Lufthansa” saopštila da će njene kompanije izbegavati vazdušni prostor Irana i Iraka

„Lufthansa” saopštila da će njene kompanije izbegavati vazdušni prostor Irana i Iraka

Politika pre 34 minuta
Arakči: U Iranu vlada mir, vlasti imaju potpunu kontrolu situacije

Arakči: U Iranu vlada mir, vlasti imaju potpunu kontrolu situacije

Politika pre 1 sat
Sve je spremno za rat! Pentagon pripremio nekoliko opcija za napad na Iran, čeka se Trampovo "da"

Sve je spremno za rat! Pentagon pripremio nekoliko opcija za napad na Iran, čeka se Trampovo "da"

Blic pre 2 sata
Američka vojna intervencija u Iranu moguća u naredna 24 sata, tvrde izvori Rojtersa

Američka vojna intervencija u Iranu moguća u naredna 24 sata, tvrde izvori Rojtersa

Danas pre 5 sati
Ovo su ključna pitanja za Trampa pre eventualne vojne akcije protiv Irana

Ovo su ključna pitanja za Trampa pre eventualne vojne akcije protiv Irana

Danas pre 6 sati
„Flajt radar”: Iran zatvara vazdušni prostor

„Flajt radar”: Iran zatvara vazdušni prostor

Politika pre 49 minuta
Iran »

Ključne reči

Iran

Svet, najnovije vesti »

SAD od 21. januara prekidaju obradu imigracionih viza stanovnika 75 zemalja, uključujući i zemlje Balkana

SAD od 21. januara prekidaju obradu imigracionih viza stanovnika 75 zemalja, uključujući i zemlje Balkana

Danas pre 49 minuta
Politički obrt: Rodrigez i Tramp razgovarali o budućnosti Venecuele, dogovoreno oslobađanje političkih zatvorenika

Politički obrt: Rodrigez i Tramp razgovarali o budućnosti Venecuele, dogovoreno oslobađanje političkih zatvorenika

Blic pre 49 minuta
Pariz povukao crvenu liniju: Britanskim aktivistima zabranjen ulazak zbog napada na migrantske čamce!

Pariz povukao crvenu liniju: Britanskim aktivistima zabranjen ulazak zbog napada na migrantske čamce!

Kurir pre 44 minuta
„Udaraju palicama, pucaju na demonstrante“: Šta je Basidž, koji ima vodeću ulogu u gušenju protesta u Iranu?

„Udaraju palicama, pucaju na demonstrante“: Šta je Basidž, koji ima vodeću ulogu u gušenju protesta u Iranu?

Danas pre 49 minuta
„Flajt radar”: Iran zatvara vazdušni prostor

„Flajt radar”: Iran zatvara vazdušni prostor

Politika pre 49 minuta