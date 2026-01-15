„Udaraju palicama, pucaju na demonstrante“: Šta je Basidž, koji ima vodeću ulogu u gušenju protesta u Iranu?

Njegovi pripadnici se pojavljuju na ulicama na prve znake protesta u Iranu – muškarci u crnom, na motociklima, često naoružani vatrenim oružjem i palicama.

Reč je o dobrovoljcima iz redova paravojne grupacije Basidž (Basij) koja je odana Islamskoj Republici i koja već više od dve decenije ima vodeću ulogu u gušenju disidentstva u zemlji. Tako je i ovaj put kada Iran više od dve nedelje potresaju protesti i neredi, za koje je okidač bila teška ekonomska kriza. Basidž, čiji se zvanični naziv prevodi kao Organizacija za mobilizaciju ugnjetavanih, osnovao je ajatolah Ruholah Homeini ubrzo nakon Islamske revolucije 1979.