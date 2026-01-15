Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Premijerka Japana Sanae Takaiči obavestila je danas visoke zvaničnike svoje Liberalno-demokratske partije (LDP) i koalicionog partnera, Japansku partiju inovacija (JIP) da namerava da raspusti parlament, piše japanski list Džapen tajms.

Kopredsednik JIP Hirofumi Jošimura rekao je novinarima nakon sastanka sa premijerkom u Tokiju da je Takaiči prenela svoju nameru da raspusti parlament, i da očekuje da će Takaiči više detalja saopštiti 19. januara. Očekuje se da će prevremeni izbori biti održani 8. ili 15. februara, iako bi izbori 8. februara minimizirali očekivani uticaj na usvajanje budžeta pre početka fiskalne godine u aprilu. Spekulacije oko planova japanske premijerke da ide na prevremene