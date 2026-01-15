Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Kurir pre 10 minuta  |  Beta)
Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Premijerka Japana Sanae Takaiči obavestila je danas visoke zvaničnike svoje Liberalno-demokratske partije (LDP) i koalicionog partnera, Japansku partiju inovacija (JIP) da namerava da raspusti parlament, piše japanski list Džapen tajms.

Kopredsednik JIP Hirofumi Jošimura rekao je novinarima nakon sastanka sa premijerkom u Tokiju da je Takaiči prenela svoju nameru da raspusti parlament, i da očekuje da će Takaiči više detalja saopštiti 19. januara. Očekuje se da će prevremeni izbori biti održani 8. ili 15. februara, iako bi izbori 8. februara minimizirali očekivani uticaj na usvajanje budžeta pre početka fiskalne godine u aprilu. Spekulacije oko planova japanske premijerke da ide na prevremene
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Može li NATO da „preživi” Trampovo osvajanje Grenlanda

Može li NATO da „preživi” Trampovo osvajanje Grenlanda

Politika pre 11 sati
Trampov ultimatum od kog drhti Evropa: Nudi basnoslovne milijarde za Grenland, a ako odbiju, šalje vojsku?!

Trampov ultimatum od kog drhti Evropa: Nudi basnoslovne milijarde za Grenland, a ako odbiju, šalje vojsku?!

Mondo pre 13 sati
Bugarska: Poslanici vratili predsedniku mandat za formiranje Vlade, predviđaju se izbori

Bugarska: Poslanici vratili predsedniku mandat za formiranje Vlade, predviđaju se izbori

Serbian News Media pre 13 sati
Bugarski poslanici vratili predsedniku mandat za formiranje Vlade, mogući vanredni izbori

Bugarski poslanici vratili predsedniku mandat za formiranje Vlade, mogući vanredni izbori

NIN pre 14 sati
Šok u Japanu: Premijerka Takaiči planira raspuštanje parlamenta i vanredne izbore

Šok u Japanu: Premijerka Takaiči planira raspuštanje parlamenta i vanredne izbore

B92 pre 13 sati
Bugarska: Poslanici vratili predsedniku mandat za formiranje Vlade, predviđaju se izbori

Bugarska: Poslanici vratili predsedniku mandat za formiranje Vlade, predviđaju se izbori

Nova pre 14 sati
Japanska premijerka planira vanredne izbore

Japanska premijerka planira vanredne izbore

Politika pre 15 sati

Ključne reči

LDPLiberalno demokratska partijaBudžetVanredni izboriJapanTokioIzboriTokijo

Svet, najnovije vesti »

Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Kurir pre 10 minuta
Tramp nema naročitu podršku u svojoj zemlji za pripajanje Grenlanda: Mali procenat Amerikanaca podržava njegovu ideju o…

Tramp nema naročitu podršku u svojoj zemlji za pripajanje Grenlanda: Mali procenat Amerikanaca podržava njegovu ideju o aneksiji tog ostrva

Kurir pre 1 sat
SAD od 21. januara prekidaju obradu imigracionih viza stanovnika 75 zemalja, uključujući i zemlje Balkana

SAD od 21. januara prekidaju obradu imigracionih viza stanovnika 75 zemalja, uključujući i zemlje Balkana

Danas pre 2 sata
Politički obrt: Rodrigez i Tramp razgovarali o budućnosti Venecuele, dogovoreno oslobađanje političkih zatvorenika

Politički obrt: Rodrigez i Tramp razgovarali o budućnosti Venecuele, dogovoreno oslobađanje političkih zatvorenika

Blic pre 2 sata
„Udaraju palicama, pucaju na demonstrante“: Šta je Basidž, koji ima vodeću ulogu u gušenju protesta u Iranu?

„Udaraju palicama, pucaju na demonstrante“: Šta je Basidž, koji ima vodeću ulogu u gušenju protesta u Iranu?

Danas pre 2 sata