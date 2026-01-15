Rute i Zelenski o energetskoj situaciji u Ukrajini

On je dodao da su saveznici posvećeni obezbeđivanju nastavka isporuke ključne pomoći Ukrajini

BRISEL – Generalni sekretar NATO-a Mark Rute saopštio je danas da je razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o najnovijim ruskim udarima na Ukrajinu, koji su doveli do masovnih nestanaka struje u zemlji. „Razgovarao sam sa Zelenskim o energetskoj situaciji u Ukrajini, gde su ruski napadi prouzrokovali strašne ljudske patnje, kao i o aktuelnim naporima da se okonča rat”, napisao je Rute na X mreži, prenosi Tanjug. On je dodao da su saveznici