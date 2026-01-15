Rute i Zelenski o energetskoj situaciji u Ukrajini

Politika pre 2 sata
Rute i Zelenski o energetskoj situaciji u Ukrajini

On je dodao da su saveznici posvećeni obezbeđivanju nastavka isporuke ključne pomoći Ukrajini

BRISEL – Generalni sekretar NATO-a Mark Rute saopštio je danas da je razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o najnovijim ruskim udarima na Ukrajinu, koji su doveli do masovnih nestanaka struje u zemlji. „Razgovarao sam sa Zelenskim o energetskoj situaciji u Ukrajini, gde su ruski napadi prouzrokovali strašne ljudske patnje, kao i o aktuelnim naporima da se okonča rat”, napisao je Rute na X mreži, prenosi Tanjug. On je dodao da su saveznici
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"Problem je Zelenski": Tramp o Ukrajini i navodnoj spremnosti Putina za dogovor

"Problem je Zelenski": Tramp o Ukrajini i navodnoj spremnosti Putina za dogovor

Insajder pre 7 minuta
Makron tvrdi da Francuska sada obezbeđuje Ukrajini dve trećine obaveštajnih podataka

Makron tvrdi da Francuska sada obezbeđuje Ukrajini dve trećine obaveštajnih podataka

Serbian News Media pre 12 minuta
Podmićivanje poslanika – da li je Julija Timošenko pretnja Zelenskom; Moskva proteruje britanskog diplomatu

Podmićivanje poslanika – da li je Julija Timošenko pretnja Zelenskom; Moskva proteruje britanskog diplomatu

RTS pre 43 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski traži promene u sistemu mobilizacije; Moskva proteruje britanskog diplomatu

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski traži promene u sistemu mobilizacije; Moskva proteruje britanskog diplomatu

RTV pre 2 sata
Tramp okrivio Zelenskog da koči mirovne pregovore: "Putin je bio spreman za dogovor"

Tramp okrivio Zelenskog da koči mirovne pregovore: "Putin je bio spreman za dogovor"

Newsmax Balkans pre 2 sata
Tramp: Prepreka postizanju sporazuma je Zelenski, a ne Putin

Tramp: Prepreka postizanju sporazuma je Zelenski, a ne Putin

Serbian News Media pre 2 sata
Francuska sada obezbeđuje dve trećine obaveštajnih podataka Ukrajini

Francuska sada obezbeđuje dve trećine obaveštajnih podataka Ukrajini

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaBriselTanjug

Svet, najnovije vesti »

Bela kuća: Evropski vojnici na Grenlandu neće promeniti Trampove namere

Bela kuća: Evropski vojnici na Grenlandu neće promeniti Trampove namere

Danas pre 8 minuta
Harkov u mraku: Rusi uništili energetsko postrojenje, grad u haosu, na snazi vanredno stanje

Harkov u mraku: Rusi uništili energetsko postrojenje, grad u haosu, na snazi vanredno stanje

Blic pre 32 minuta
Od Vikinga do Trampa: Zašto je Grenland deo Kraljevine Danske?

Od Vikinga do Trampa: Zašto je Grenland deo Kraljevine Danske?

Danas pre 38 minuta
Nestao Slaven (15). Tinejdžeru se izgubio trag pre mesec dana u Splitu, policija moli za pomoć.

Nestao Slaven (15). Tinejdžeru se izgubio trag pre mesec dana u Splitu, policija moli za pomoć.

Blic pre 1 sat
Rat od kog svi strahuju: Amerika u arsenalu ima nuklearnu trijadu, ali Iran može da izvuče keca iz rukava

Rat od kog svi strahuju: Amerika u arsenalu ima nuklearnu trijadu, ali Iran može da izvuče keca iz rukava

Blic pre 1 sat