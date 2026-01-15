Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv
Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovim lokacijama: Voždovac, ugao ulica Voјislava Ilića i Ustaničke, autobus 11-16č Kostolac, PD "Proizvodnja, remont i montaža" 9-14č Loznica, Crveni krst 9,30-14,30č Obrenovac, Crveni krst 9-14č Stari grad, Agenciјa za privredne registre 8-13č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Dobrovoljno danas pokažite humanost na delu i spasite nekome život! Vaše malo znači mnogo!

Dobrovoljno danas pokažite humanost na delu i spasite nekome život! Vaše malo znači mnogo!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LoznicaObrenovackrv

Beograd, najnovije vesti »

Dobrovoljno danas pokažite humanost na delu i spasite nekome život! Vaše malo znači mnogo!

Dobrovoljno danas pokažite humanost na delu i spasite nekome život! Vaše malo znači mnogo!

Kurir pre 1 sat
"Vozačku imam 20 godina, auto sam u Beogradu vozio 0 puta." Može li se normalno živeti bez automobila u prestonici? Odgovori…

"Vozačku imam 20 godina, auto sam u Beogradu vozio 0 puta." Može li se normalno živeti bez automobila u prestonici? Odgovori će vas ostaviti u čudu.

Blic pre 55 minuta
Danas bez struje ova naselja u Beogradu! Proverite da li ste na spisku

Danas bez struje ova naselja u Beogradu! Proverite da li ste na spisku

Kurir pre 1 sat
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 1 sat
Bez struje delovi 3 opštine u Beogradu: Proverite da li je i vaša ulica na spisku

Bez struje delovi 3 opštine u Beogradu: Proverite da li je i vaša ulica na spisku

Blic pre 1 sat