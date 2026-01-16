800 ubistava je otkazano

800 ubistava je otkazano

Osamsto pogubljenja koja je trebalo da se izvrše u Iranu otkazana su nakon upozorenja predsednika SAD Donalda Trampa vlastima u Teheranu da ne ubijaju demonstrante, saopštila je sinoć Bela kuća.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit je na konferenciji za novinare rekla da je Tramp juče informisan da je "800 pogubljenja koja su bila zakazana i trebalo da se izvrše u sredu obustavljeno", prenosi CNN. Ona je dodala da Tramp pažljivo prati situaciju na terenu u Iranu. Livit je rekla da su Tramp i njegov tim upozorili Teheran da će biti "teških posledica ako se ubistva povezana sa represijom vlasti nastave". Tramp je izjavio u sredu da mu je rečeno da ubistva u
