"Amerikanci, nećete prikriti vaše zločine"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči osudio je SAD zbog zahteva za hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN povodom nereda u Iranu i dodao da je taj potez taktika Vašingtona za prikrivanje njihovih zločina protiv nacije.

Aragči je to rekao u četvrtak tokom telefonskog razgovora sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, prenosi iranska tv mreža Press. "Potez SAD-a da sazovu sastanak SB UN pod izgovorom da se rešavaju unutrašnja pitanja u Iranu je taktika da se odvrati kritika za unutrašnja pitanja prelaskom u ofanzivu", rekao je Aragči, pa nastavio: "SAD, koje su nametnule opresivne sankcije iranskoj naciji i sarađivale sa cionističkim režimom u vojnoj agresiji