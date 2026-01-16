"Amerikanci, nećete prikriti vaše zločine"

B92 pre 15 minuta
"Amerikanci, nećete prikriti vaše zločine"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči osudio je SAD zbog zahteva za hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN povodom nereda u Iranu i dodao da je taj potez taktika Vašingtona za prikrivanje njihovih zločina protiv nacije.

Aragči je to rekao u četvrtak tokom telefonskog razgovora sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, prenosi iranska tv mreža Press. "Potez SAD-a da sazovu sastanak SB UN pod izgovorom da se rešavaju unutrašnja pitanja u Iranu je taktika da se odvrati kritika za unutrašnja pitanja prelaskom u ofanzivu", rekao je Aragči, pa nastavio: "SAD, koje su nametnule opresivne sankcije iranskoj naciji i sarađivale sa cionističkim režimom u vojnoj agresiji
