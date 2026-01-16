Mačado duboko veruje u promene

Mačado duboko veruje u promene

Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado izjavila je da je uverena da će ostaci "kriminalnog režima" biti demontirani u toj južnoameričkoj zemlji, i da će doći tranzicije vlasti preko slobodnih izbora.

"Duboko sam, duboko uverena da ćemo imati uređen prelaz (ka izborima)", rekla je Mačado na konferenciji za novinare u Fondaciji Heritidž u Vašingtonu, dan nakon sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kome je uručila svoju Nobelovu nagradu za mir, uz obrazloženje da je Tramp to zaslužio zbog svog zalaganja za Venecuelu, prenosi Rojters. Ona je naglasila da je to delikatan i složen proces koji će zahtevati vreme. "Ovo nema nikakve veze sa napetostima
