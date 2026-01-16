CNN: Zašto nije smešno što je Tramp prihvatio Nobelovu nagradu koju mu je uručila Mačado

Predaja Nobelove medalje za mir koju je u četvrtak izvršila venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado, uručivši je predsedniku Donaldu Trampu, odmah je postala povod za ismevanje među Trampovim protivnicima, piše CNN.

Voditelj Džimi Kimel čak je prikazao niz nagrada koje je on osvojio - ili se našalio da ih je osvojio, kao u slučaju nagrade Soul Train Awards za 2015. godinu za "Belu osobu godine". Ponudio je te nagrade Trampu u zamenu za to da predsednik povuče ICE iz Mineapolisa, piše CNN. Situacija je, na izvestan način, zaista smešna, piše ovaj medij. Trampova žeđ za priznanjem navela ga je da prihvati tek izmišljenu "FIFA nagradu za mir“, koja je očigledno napravljena kako