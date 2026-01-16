Saobraćajna nesreća kod Čačka: Nastradao biciklista

Tokom jutarnjih sati na starom putu Čačak - Kraljevo došlo je do saobraćajne nezgode u kom su učestvovali automobil i biciklista.

"Do nezgode je došlo u selu Ježevica, kada je vozač fiata naleteo na biciklistu. Od siline udara biciklista je razbio staklo na vozilo, a potom pao na kolovoz", kaže za RINU jedan od očevidaca. Prvu pomoć su mu ukazali meštani, a onda je vozilom Hitne pomoći prevezen u čačansku bolonicu. Muškarac star 71 godinu koji je povređen u saobraćajnoj nezgodi u selu Ježevica, podlegao je povredama u Opštoj bolnici u Čačku. "On je teško povređen kada je na njega naleteo