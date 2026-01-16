Saobraćajna nesreća kod Čačka: Nastradao biciklista

B92 pre 1 sat
Saobraćajna nesreća kod Čačka: Nastradao biciklista

Tokom jutarnjih sati na starom putu Čačak - Kraljevo došlo je do saobraćajne nezgode u kom su učestvovali automobil i biciklista.

"Do nezgode je došlo u selu Ježevica, kada je vozač fiata naleteo na biciklistu. Od siline udara biciklista je razbio staklo na vozilo, a potom pao na kolovoz", kaže za RINU jedan od očevidaca. Prvu pomoć su mu ukazali meštani, a onda je vozilom Hitne pomoći prevezen u čačansku bolonicu. Muškarac star 71 godinu koji je povređen u saobraćajnoj nezgodi u selu Ježevica, podlegao je povredama u Opštoj bolnici u Čačku. "On je teško povređen kada je na njega naleteo
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Pritvor za muškarca iz Mrštana zbog kokaina koji je držao u Donjem Krajincu

Pritvor za muškarca iz Mrštana zbog kokaina koji je držao u Donjem Krajincu

Jug press pre 15 minuta
„Dnevnik” saznaje: Pritvor zbog pokušaja ubistva u Ratkovu osumnjičeni za pucnjavu izneo odbranu u somborskom tužilaštvu u…

„Dnevnik” saznaje: Pritvor zbog pokušaja ubistva u Ratkovu osumnjičeni za pucnjavu izneo odbranu u somborskom tužilaštvu u krvavom obračunu u pekari teško povređen muškarac

Dnevnik pre 50 minuta
Dnevnik saznaje: Pucnjava u Ratkovu dobija sudski epilog, osumnjičeni saslušan, tužilaštvo predložilo pritvor

Dnevnik saznaje: Pucnjava u Ratkovu dobija sudski epilog, osumnjičeni saslušan, tužilaštvo predložilo pritvor

Dnevnik pre 50 minuta
Preminuo povređeni biciklista

Preminuo povređeni biciklista

Ozon press pre 2 sata
Čačanska bolnica potvrdila: posle jutrošnjeg lančanog sudara, od sedam zbrinutih osoba jedna podlegla povredama

Čačanska bolnica potvrdila: posle jutrošnjeg lančanog sudara, od sedam zbrinutih osoba jedna podlegla povredama

Dnevnik pre 2 sata
U NEZGODI NA PUTU ČAČAK - KRALJEVO POGINUO BICIKLISTA

U NEZGODI NA PUTU ČAČAK - KRALJEVO POGINUO BICIKLISTA

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
U saobraćajnoj nesreći na putu Čačak - Kraljevo poginuo biciklista

U saobraćajnoj nesreći na putu Čačak - Kraljevo poginuo biciklista

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakFiatFijatsaobraćajna nesrećaKraljevo

Regioni, najnovije vesti »

ANEM: Alo kupio lokalnu televiziju TV-5 Užice

ANEM: Alo kupio lokalnu televiziju TV-5 Užice

N1 Info pre 35 minuta
Studentski parlament Ekonomskog fakulteta sa kolegama iz Studentske asocijacije obradovali mališane novogodišnjim poklonima

Studentski parlament Ekonomskog fakulteta sa kolegama iz Studentske asocijacije obradovali mališane novogodišnjim poklonima

Glas Šumadije pre 30 minuta
Likvidacija na Avali: Muškarac sa nanogicom izrešetan tokom šetnje

Likvidacija na Avali: Muškarac sa nanogicom izrešetan tokom šetnje

IndeksOnline pre 20 minuta
Druga provera u Antaliji uspešna: Novi Pazar savladao Karvinu

Druga provera u Antaliji uspešna: Novi Pazar savladao Karvinu

IndeksOnline pre 35 minuta
Bivši fudbaler, hapšen zbog kokaina: Identifikovan muškarac čije je telo pronađeno u šumi kod Ripnja

Bivši fudbaler, hapšen zbog kokaina: Identifikovan muškarac čije je telo pronađeno u šumi kod Ripnja

Nova pre 5 minuta