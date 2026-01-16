"Dolaze da napišu još jednu deklaraciju": Vučić posle sastanka sa francuskim ministrom: "Svi u Evropi znaju da bojkotujem samo Tonina Piculu i neke slične njemu"

Predsednik Vučić pohvalio je podršku Francuske Srbiji i istakao važnost daljeg održavanja pozitivnih odnosa.

Potpisane su zajedničke izjave i memorandum o razumevanju za infrastrukturne projekte. "Sastanak je prošao dobro, on ima svoju evropsku agendu, tu su pitanja od REM-a do drugih stvari, najviše smo govorili o bilateralnim odnosima koji su veoma dobri. Francuske kompanije su angažovane na nekim od najvažnijih projekata. Na izgradnji metroa, od Vinče do Velikog Sela i drugih važnih stvari za našu zemlju", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle