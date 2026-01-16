Politički obračun sa Jelenom Kleut: Omiljena profesorka ostala bez posla pošto je bila najglasnija u odbrani studenata

Cenzolovka pre 2 sata  |  Danijel Apro
Većina članova Senata Univerziteta u Novom Sadu nije imala dovoljno dostojanstva ni da javno stane iza svoje odluke - tajno su odlučili da Jelenu Kleut ne izaberu za redovnu profesorku, posle čega ostaje bez posla. Kleut je bila među najglasnijima u odbrani studenata, akademskog integriteta i vrednosti

Jelena Kleut (foto: Danijel Apro / Cenzolovka) Dvadeset godina je omiljeno lice Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Sada ostaje bez posla. Bez jasnog razloga. Na sednici koja je imala jednu tačku, a ipak trajala duže od pet sati, prošireni Senat Univerziteta u Novom Sadu odbio je u četvrtak 15. januara prigovor Jelene Kleut na prvobitnu odluku Senata da ovoj priznatoj naučnici u oblasti komunikologije ne odobri izbor u zvanje redovne
