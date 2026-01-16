Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Danas pre 56 minuta  |  RTS
Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado izjavila je da je predsedniku SAD Donaldu Trampu uručila Nobelovu nagradu za mir koju je dobila 2025. godine za borbu za demokratiju u Venecueli.

Nije odgovorila na pitanja novinara da li je ju je prihvatio. „Uručila sam predsedniku Sjedinjenih Američkih Država medalju, Nobelovu nagradu za mir“, rekla je Korina Mačado nakon sastanka sa američkim liderom u Beloj kući, prenosi Si-En-En. Marija Korina Mačado je rekla da je Trampu ispričala anegdotu o latinoameričkom revolucionaru Simonu Bolivaru. „Pre dvesta godina general (markiz de) Lafajet je Simonu Bolivaru dao medalju sa likom Džordža Vašingtona. Bolivar
