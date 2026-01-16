Predsednik Srbija centra: Brnabić je slagala

Predsednik stranke Srbija centar Zdravko Ponoš izjavio je, govoreći o najavljenoj misiji Evropskog parlamenta koja dolazi u Srbiju, da je netačna izjava predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da taj put evroparlamentaraca nije organizovan kako treba.

Sve je urađeno na način na koji se to radi, dodao je Ponoš. Zdravko Ponoš je u emisiji „N1 Direktno“ izjavio i da je predsednica Skupštine „masno slagala da neće biti tu zbog puta u Estoniju“. „Masno je slagala, ona se vraća u četvrtak naveče kada oni (evroparlamentarci) stižu. Ona će biti tu u petak 23. (januara). Od ranije je planiran put da ide 21. i vraća se 22. (januara), treba da sleti u Beograd u 20.30, a oni su tražili sastanak 23. prepodne“, rekao je on.
