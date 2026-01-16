Vučić pozvao na obnovu procesa izbora članova Saveta REM-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas predsednicu parlamenta Anu Brnabić da pokuša da obnovi proces izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i otvori dijalog sa nevladinim organizacijama, uz napomenu da on ne bojkotuje evropske parlamentarce, već samo Tonina Piculu.

Srbija kao suverena i nezavisna zemlja treba da donosi svoje odluke, a ja pozivam Anu Brnabić da pokuša da proces učini inkluzivnijim i da se ponovo otvori dijalog sa nevladinim organizacijama o svemu što je moguće, realno, racionalno i dobro za zemlju, rekao je Vučić u razgovoru za TV Pink. Vučić je, upitan o izjavi izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule da predsednik Srbije odbija dijalog o evropskoj budućnosti Srbije, rekao da "svi u Evropi
Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeIzboriAna BrnabićREM

