Osam godina od ubistva Olivera ivanovića – nije utvrđeno ko je naručio ubistvo, niti ko je povukao obarač.

Osnovni sud u Prištini je na Vidovdan, 28. juna 2024. godine, prvostepeno osudio Marka Rošića, Nedeljka Spasojevića, Dragišu Markovića i Žarka Jovanovića na zatvorske kazne zbog umešanosti u ubistvo Olivera Ivanovića 16. januara 2018. godina. Presuda glasi da su njih četvorica bili deo kriminalne grupe na čijem čelu su se nalazili Milan Radoičić i Zvonko Veselinović. Međutim, ni osam godina od ubistva nije utvrđeno ko je naručio ubistvo, niti ko je povukao obarač.

Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Prištini iz 2024. godine Marko Rošić je osuđen na 10 godina zatvora, Nedeljko Spasojević na četiri godine i šest meseci, Dragiša Marković i Žarko Jovanović na po četiri godine, dok je Ivanovićeva sekretarica Silvana Arsović oslobođena optužbi. Optuženi nisu prisustvovali izricanju presude, a višečasovni vremenski jaz između izricanja presude i izdavanja naloga za privođenje na odsluženje kazne Rošić je iskoristio za bekstvo,