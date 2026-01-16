Jelena Kleut za Danas: Ne tražim novi posao, nego pravdu

Nedeljnik pre 1 sat
Jelena Kleut za Danas: Ne tražim novi posao, nego pravdu

Jelena Kleut, profesorka Filozofskog fakulteta koju je Senat Univerziteta u Novom Sadu odbio da izabere u zvanje redovne profesorke, izjavila je za list Danas da „ne traži novi posao, nego pravdu“, da će sačekati senatsku odluku kojom je odbijen njen raniji prigovor, nakon čega će podneti tužbu.

Dodala je da je danas, sa šeficom Odseka za mnedijske studije Smiljanom Milinkov, bila na sastanku u dekanatu gde je zatražila da se razmotri mogućnosti produženja njenog ugovora, zbog ispita koji uskoro treba da se polažu i zbog broja predmeta koje drži. „U tužbi Upravnom sudu tražiću i hitnu meru kojom bi me oni sudskom odlukom vratili na posao dok Upravni sud ne donese konačnu odluku“, rekla je Kleut. Nije isto javno i tajno glasanje Ona je ocenila i da je
