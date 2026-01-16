Temperatura iznad nule u Novom Sadu, sledi zahlađenje

Petak u Novom Sadu biće proveden u "plusu".

Minimalna temperatura je jedan stepen Celzijusa, dok će maksimalna biti pet stepeni iznad nule. Očekuje nas oblačno vreme, ali bez padavina, najavljuje RHMZ. Uveče će doći do postepenog pada temperature, koja će tokom noći preći u minus, pa će Novosađani subotu dočekati sa -3°C. Tokom prvog dana vikenda temperatura će ponovo preći u plus, do tri stepena iznad nule. Uz to, biće malo i umereno oblačno. Ipak, već u nedelju očekuje nas značajno zahlađenje. Minimalna