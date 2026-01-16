Temperatura iznad nule u Novom Sadu, sledi zahlađenje

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Temperatura iznad nule u Novom Sadu, sledi zahlađenje

Petak u Novom Sadu biće proveden u "plusu".

Minimalna temperatura je jedan stepen Celzijusa, dok će maksimalna biti pet stepeni iznad nule. Očekuje nas oblačno vreme, ali bez padavina, najavljuje RHMZ. Uveče će doći do postepenog pada temperature, koja će tokom noći preći u minus, pa će Novosađani subotu dočekati sa -3°C. Tokom prvog dana vikenda temperatura će ponovo preći u plus, do tri stepena iznad nule. Uz to, biće malo i umereno oblačno. Ipak, već u nedelju očekuje nas značajno zahlađenje. Minimalna
Promenljivo, oblačno, ponegde i sneg: Kakvo će biti vreme danas u Srbiji

NIN pre 57 minuta
Opraštamo se od toplijeg vremena, stiže nam ledeni talas: Ristić otkriva kada očekujemo novi talas snega

Mondo pre 47 minuta
Vreme danas: Toplo za ovo doba godine, najviša dnevna temperatura od 2 na severu do 10 stepeni na jugu

Nedeljnik pre 1 sat
Vreme danas: Oblačno sa sunčanim intervalima, temeratura do 10 stepeni

Vesti online pre 1 sat
Vremenska prognoza za petak, 16. januar 2026.

Ozon pre 1 sat
Stižu ledeni dani, ova 2 dana biće najhladnija! Vetar će imati olujne udare: Evo da li nas očekuje i sneg

Telegraf pre 1 sat
Hladnije nego juče, ali toplo za ovo doba godine: Na istoku se očekuje sneg

N1 Info pre 2 sata
