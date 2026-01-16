Danas oblačno sa sunčanim intervalima, od sutra zahlađenje

Do kraja dana malo i umereno oblačno sa sunčanim periodima, osim u severnoj i istočnoj Srbiji, gde će biti oblačno sa slabim padavinama: na severu sa slabom kišom, a na istoku zemlje, gde će biti hladnije, sa mešovitim padavinama: snegom i kišom uz poledicu.

Prema prognozi RHMZ-a najviša temperatura biće od 4 do 10 stepeni, a na severu i istoku Vojvodine, kao i u Negotinskoj Кrajini od 1 do 3 stepena Celzijusa. TEMPERATURA U PADU – OPREZ ZBOG ZALEĐIVANJA MOКRIH POVRŠINA I КOŠAVE КOJA ĆE POJAČAVATI SUBJEКTIVNI OSEĆAJ HLADNOĆE U subotu u košavskom području pretežno sunčano i vetrovito, a u ostalim predelima se očekuje mestimično zadržavanje oblačnosti ili magle, ali uglavnom bez padavina. Najniža temperatura od -5 do 0