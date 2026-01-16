Danas oblačno sa sunčanim intervalima, od sutra zahlađenje

Stav.life pre 2 sata  |  STAV
Danas oblačno sa sunčanim intervalima, od sutra zahlađenje

Do kraja dana malo i umereno oblačno sa sunčanim periodima, osim u severnoj i istočnoj Srbiji, gde će biti oblačno sa slabim padavinama: na severu sa slabom kišom, a na istoku zemlje, gde će biti hladnije, sa mešovitim padavinama: snegom i kišom uz poledicu.

Prema prognozi RHMZ-a najviša temperatura biće od 4 do 10 stepeni, a na severu i istoku Vojvodine, kao i u Negotinskoj Кrajini od 1 do 3 stepena Celzijusa. TEMPERATURA U PADU – OPREZ ZBOG ZALEĐIVANJA MOКRIH POVRŠINA I КOŠAVE КOJA ĆE POJAČAVATI SUBJEКTIVNI OSEĆAJ HLADNOĆE U subotu u košavskom području pretežno sunčano i vetrovito, a u ostalim predelima se očekuje mestimično zadržavanje oblačnosti ili magle, ali uglavnom bez padavina. Najniža temperatura od -5 do 0
Otvori na stav.life

Povezane vesti »

Stiže nam žestoko zahlađenje sa debelim minusima: Čubrilo otkriva kada će opet pasti sneg, ovo je mogući datum

Stiže nam žestoko zahlađenje sa debelim minusima: Čubrilo otkriva kada će opet pasti sneg, ovo je mogući datum

Mondo pre 36 minuta
Vremenska prognoza za subotu, 17. januar 2026: Vetrovito, temperatura do pet stepeni

Vremenska prognoza za subotu, 17. januar 2026: Vetrovito, temperatura do pet stepeni

Serbian News Media pre 1 sat
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 16. do 18. januara)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 16. do 18. januara)

Pressek pre 2 sata
Oblačno sa sunčanim intervalima, hladnije na istoku – košava u pojačanju

Oblačno sa sunčanim intervalima, hladnije na istoku – košava u pojačanju

Glas Zaječara pre 2 sata
Promenljivo, oblačno, ponegde i sneg: Kakvo će biti vreme danas u Srbiji

Promenljivo, oblačno, ponegde i sneg: Kakvo će biti vreme danas u Srbiji

NIN pre 4 sati
Opraštamo se od toplijeg vremena, stiže nam ledeni talas: Ristić otkriva kada očekujemo novi talas snega

Opraštamo se od toplijeg vremena, stiže nam ledeni talas: Ristić otkriva kada očekujemo novi talas snega

Mondo pre 3 sata
Vreme danas: Toplo za ovo doba godine, najviša dnevna temperatura od 2 na severu do 10 stepeni na jugu

Vreme danas: Toplo za ovo doba godine, najviša dnevna temperatura od 2 na severu do 10 stepeni na jugu

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZ

Svet, najnovije vesti »

Mediji u EU o Iranu: Najviše ubijenih demonstranata mladi, studenti, sportisti, umetnici

Mediji u EU o Iranu: Najviše ubijenih demonstranata mladi, studenti, sportisti, umetnici

Danas pre 1 minut
UN traže deeskalaciju u Iranu, SAD optužuju Teheran za pretnju miru

UN traže deeskalaciju u Iranu, SAD optužuju Teheran za pretnju miru

RTS pre 1 minut
(Video) Hrvatsku poslanicu Orešković udarila struja u parlamentu: Salom odjeknuo njen vrisak, a onda je počela da maše rukom…

(Video) Hrvatsku poslanicu Orešković udarila struja u parlamentu: Salom odjeknuo njen vrisak, a onda je počela da maše rukom

Blic pre 1 minut
"Poslednji ekster u kovčegu terorizma"; Iran poglasio kraj nemira?

"Poslednji ekster u kovčegu terorizma"; Iran poglasio kraj nemira?

B92 pre 1 minut
Peking protiv svakog oblika zvanične saradnje između država i kineskog regiona Tajvan

Peking protiv svakog oblika zvanične saradnje između država i kineskog regiona Tajvan

Politika pre 1 minut