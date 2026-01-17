Hrvatska jedva spasila živu glavu protiv totalnog autsajdera

Rukometna reprezentacija Hrvatske imala je mnogo problema na utakmici protiv Gruzije, koju je na kraju jedva dobila sa 32:29.

Hrvatska je tako uspela da sa pobedom započne ovo Evropsko prvenstvo, gde se u grupi sem Gruzije nalazi i Švedska, koja je domaćin grupe, kao i Holandija. U sastavu Hrvatske Marin Šoštarić je postigao osam golova, Luka Cindrić je bio strelac u šest navrata, dok je Ivan Martinović četiri puta zatresao mrežu Gruzije. Kod hrabre reprezentacije Gruzije Ckovrebadze je bio najraspoloženiji sa sedam golova. Imali su muke Hrvati po početku meča, a šok na njihovim licima je