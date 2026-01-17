Hrvatska jedva spasila živu glavu protiv totalnog autsajdera

B92 pre 1 sat
Hrvatska jedva spasila živu glavu protiv totalnog autsajdera

Rukometna reprezentacija Hrvatske imala je mnogo problema na utakmici protiv Gruzije, koju je na kraju jedva dobila sa 32:29.

Hrvatska je tako uspela da sa pobedom započne ovo Evropsko prvenstvo, gde se u grupi sem Gruzije nalazi i Švedska, koja je domaćin grupe, kao i Holandija. U sastavu Hrvatske Marin Šoštarić je postigao osam golova, Luka Cindrić je bio strelac u šest navrata, dok je Ivan Martinović četiri puta zatresao mrežu Gruzije. Kod hrabre reprezentacije Gruzije Ckovrebadze je bio najraspoloženiji sa sedam golova. Imali su muke Hrvati po početku meča, a šok na njihovim licima je
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Srbija odoleva brzim Nemcima

Srbija odoleva brzim Nemcima

RTS pre 7 minuta
Nemačka – Srbija UŽIVO: „Orlovi“ odolevaju favoritu u Danskoj

Nemačka – Srbija UŽIVO: „Orlovi“ odolevaju favoritu u Danskoj

Sport klub pre 7 minuta
Srbija Nemačka uživo prenos: Živi smo!

Srbija Nemačka uživo prenos: Živi smo!

Mondo pre 8 minuta
Srbija - Nemačka: Velika borba u Danskoj! Orlovi sjajno pariraju Nemcima

Srbija - Nemačka: Velika borba u Danskoj! Orlovi sjajno pariraju Nemcima

Kurir pre 7 minuta
Prenos, Srbija - Nemačka: "Orlovi" igraju važan meč na Evropskom prvenstvu

Prenos, Srbija - Nemačka: "Orlovi" igraju važan meč na Evropskom prvenstvu

Večernje novosti pre 7 minuta
(VIDEO) Hrvatske se mučila, ali slomila Gruziju

(VIDEO) Hrvatske se mučila, ali slomila Gruziju

Sport klub pre 38 minuta
Večni klasik za medalju: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu

Večni klasik za medalju: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu

Večernje novosti pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometEvropsko prvenstvoHrvatskaHolandijaGruzijaŠvedska

Sport, najnovije vesti »

Važna i laka pobeda Crvene zvezde u ABA ligi, brine povreda Čime Monekea

Važna i laka pobeda Crvene zvezde u ABA ligi, brine povreda Čime Monekea

Danas pre 1 sat
Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Kiks Liverpula i neočekivan poraz Totenhema, pobede Čelsija i Lidsa

(VIDEO) Kiks Liverpula i neočekivan poraz Totenhema, pobede Čelsija i Lidsa

Danas pre 2 sata
Srbija odoleva brzim Nemcima

Srbija odoleva brzim Nemcima

RTS pre 7 minuta
Arsenal ostao bez pobede: Milenković i Notingem Forest odoleli prvom favoritu za titulu!

Arsenal ostao bez pobede: Milenković i Notingem Forest odoleli prvom favoritu za titulu!

Hot sport pre 7 minuta