IAEA: Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je postigla sporazum o privremenom obustavljanju neprijateljstava u blizini nuklearne elektrane Zaporožje.

"Danas je IAEA obezbedila sporazum i Ruske Federacije i Ukrajine o sprovođenju lokalnog prekida vatre, što će omogućiti početak popravki poslednjeg preostalog rezervnog dalekovoda u nuklearnoj elektrani Zaporožje", navodi se u pisanoj izjavi direktora IAEA Rafaela Grosija, prenosi RIA Novosti. Kako je saopšteno, stručnjaci ukrajinskog operatera elektroenergetske mreže počeće popravke dalekovoda od 330 kilovolti u narednim danima, koji je oštećen i isključen 2.