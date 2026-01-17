IAEA: Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Insajder pre 2 sata
IAEA: Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je postigla sporazum o privremenom obustavljanju neprijateljstava u blizini nuklearne elektrane Zaporožje.

"Danas je IAEA obezbedila sporazum i Ruske Federacije i Ukrajine o sprovođenju lokalnog prekida vatre, što će omogućiti početak popravki poslednjeg preostalog rezervnog dalekovoda u nuklearnoj elektrani Zaporožje", navodi se u pisanoj izjavi direktora IAEA Rafaela Grosija, prenosi RIA Novosti. Kako je saopšteno, stručnjaci ukrajinskog operatera elektroenergetske mreže počeće popravke dalekovoda od 330 kilovolti u narednim danima, koji je oštećen i isključen 2.
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Politika pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaZaporožje

Svet, najnovije vesti »

"Cela zemlja se digla na noge" Velike demonstracije na Kubi zbog američkog napada na Venecuelu, traže hitno oslobađanje…

"Cela zemlja se digla na noge" Velike demonstracije na Kubi zbog američkog napada na Venecuelu, traže hitno oslobađanje Madura! (foto/video)

Kurir pre 36 minuta
Danska arktička komanda pozvala SAD da učestvuju u vojnim vežbama na Grenlandu

Danska arktička komanda pozvala SAD da učestvuju u vojnim vežbama na Grenlandu

Politika pre 46 minuta
Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Politika pre 46 minuta
Drma se fotelja Fon der Lajen: Sprema se novo glasanje o nepoverenju pred Evropskim parlamentom!

Drma se fotelja Fon der Lajen: Sprema se novo glasanje o nepoverenju pred Evropskim parlamentom!

Kurir pre 1 sat
Deci u turskom gradu u kojem godinama nije bilo snežnih padavina kamionima dovezli sneg

Deci u turskom gradu u kojem godinama nije bilo snežnih padavina kamionima dovezli sneg

Politika pre 1 sat