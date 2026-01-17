Milivojević za RTS: Tramp nepredvidiv, intervencija na Iran mogla bi da zapali Bliski Istok

Nekadašnji diplomata Zoran Milivojević rekao je za RTS da će Svetski ekonomski forum u Davosu biti u znaku globalnih promena, prisustva Donalda Trampa i nove ravnoteže snaga u svetu. Istakao je da odluka šefa Bele kuće da ne interveniše u Iranu nije trajna i da će pritisak na tu zemlju i dalje trajati. Prema Milivojeviću, Srbija može na forumu proaktivno pozicionirati svoje interese, posebno u energetskoj sferi, gde promena vlasnika NIS-a i uključivanje MOL-a doprinose većoj stabilnosti i regionalnom

Zoran Milivojević, gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a, ocenio je da američki predsednik Donald Tramp ostaje nepredvidiv u odnosima sa Iranom, ističući da bi vojna intervencija bila rizična i za zemlje regiona i za same SAD. Prema njegovim rečima, Trampovo odustajanje delimično je rezultat pritiska Saudijske Arabije, Izraela i drugih bliskoistočnih država. "On ostaje veran taktici nepredvidivosti. Međutim, pritisak je, ja moram da kažem, i zemalja u okruženju