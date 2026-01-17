Aktivisti: Više od 3.000 poginulih u protestima širom Irana

RTV pre 29 minuta  |  Tanjug
TEHERAN - Više od 3.000 ljudi poginulo je u protestima širom Irana, saopštila je američka grupa za ljudska prava HRANA, dok je nakon osmodnevnog prekida zabeležen tek neznatan porast internet aktivnosti u zemlji.

HRANA je navela da je potvrdila 3.090 smrtnih slučajeva, uključujući 2.885 demonstranata, dok stanovnici i državni mediji ukazuju da su bezbednosne mere za sada uglavnom ugušile proteste i da se nastavljaju hapšenja, preneo je Rojters. Prema svedočenjima nekoliko stanovnika koje je kontaktirao Rojters, Teheran je već četiri dana relativno miran. Iako su dronovi primećeni iznad grada, nije bilo znakova većih protesta u četvrtak i petak. Stanovnici drugih delova
Insajder pre 23 minuta
RTS pre 54 minuta
Politika pre 1 sat
Danas pre 11 sati
Insajder pre 23 minuta
Insajder pre 13 minuta
RTV pre 49 minuta
RTV pre 29 minuta
RTV pre 19 minuta