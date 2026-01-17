Aktivisti: Više od 3.000 poginulih u protestima širom Irana

TEHERAN - Više od 3.000 ljudi poginulo je u protestima širom Irana, saopštila je američka grupa za ljudska prava HRANA, dok je nakon osmodnevnog prekida zabeležen tek neznatan porast internet aktivnosti u zemlji.

HRANA je navela da je potvrdila 3.090 smrtnih slučajeva, uključujući 2.885 demonstranata, dok stanovnici i državni mediji ukazuju da su bezbednosne mere za sada uglavnom ugušile proteste i da se nastavljaju hapšenja, preneo je Rojters. Prema svedočenjima nekoliko stanovnika koje je kontaktirao Rojters, Teheran je već četiri dana relativno miran. Iako su dronovi primećeni iznad grada, nije bilo znakova većih protesta u četvrtak i petak. Stanovnici drugih delova