Rafinerija u Pančevu ponovo radi, Vučić: Ne smemo ostati bez nje

Posle gotovo dva meseca pauze, u nedelju je ponovo počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se "nada pozitivnim rezultatima" po pitanju budućnosti sudbine Naftne industrije Srbije (NIS), ali da to ne može da potvrdi sa stoprocentom sigurnošću. "Postoje stvari oko kojih Srbija ne želi da ostavlja mogućnost da ne budu rešene u skladu sa interesima njenih građana", objasnio je Vučić za TV Informer,