Đedović Handanović: Ponovo počela proizvodnja u Rafineriji u Pančevu

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović objavila je da je danas, posle skoro dva meseca pauze, počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu.

Dubravka Đedović Handanović je na Instagramu navela da gotovo 2.000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji i najavila da će evro dizel biti na pumpama od 27. januara. Ona je dodala da je ponosna na kolege iz Vlade što su diplomatskom borbom sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uspeli da ispune obećanje dato građanima da neće osetiti nikakve posledice sankcija nad kompanijom NIS.