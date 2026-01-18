Ponovo pokrenuta proizvodnja u Rafineriji Pančevo

Počela je danas proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu, a prvi evro dizel će se naći na pumpama od 27. januara, objavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. „Posle skoro dva meseca pauze, danas je sa radom počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu! Gotovo 2.000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji te će se evro dizel naći na pumpama od 27. januara“, navela je Đedović Handanović na instagramu. Istakla je