Privremeno suspendovani Instagram nalozi redakcije Nova, nalog Radar.rs trajno ugašen, napadi i na druge profile

Tri naloga na društvenoj mreži Instagram, koji su u vlasništvu redakcije Nova, danas su privremeno suspendovani, dok je nalog portala Radar na istoj mreži ugašen.

Instagram nalozi nova.rs_portal, nova.rs_showbiz i nova.rs_sport danas, kao i privatni nalog administratora stranica danas su dobili obaveštenje da je nalog suspendovan na 180 dana zbog kršenja pravila zajednice, kao i da je neophodno odmah preduzeti određene akcije kako ne bismo trajno izgubili nalog. Redakcija Nova.rs je odmah podnela žalbu Instagramu. Međutim, Instagram nalog portala Radar je trajno ugašen, a privatni nalog administratora vezan za taj profil je