UNS: Utvrditi ko stoji iza napada na Instagram naloge portala Nova.rs i nedeljnika Radar

Udruženje novinara Srbije (UNS) je danas zatražilo od policije i Tužilaštva da hitno utvrde ko stoji iza nedavnih napada na Instagram profile nedeljnika Radar i Nove.rs, koji su doveli do privremenih suspenzija profila tog portala i trajnog gašenja naloga ovog nedeljnika na Instagramu.

Nalozi na Instagramu „nova.rs_portal“, „nova.rs_showbiz“ i „nova.rs_sport“ danas su privremeno suspendovani, dok je nalog „radar.rs“ u potpunosti ugašen, preneo je UNS. Inače, ovakve privremene suspenzije ili gašenja naloga Instagram sprovodi kada sistem detektuje nagli i neprirodan rast pratilaca, kako bi se sprečila moguća zloupotreba naloga, piše u saopštenju. Kako je redakcija navela nedavno, svi nalozi su bili izloženi botovskom napadu preko lažnih profila,