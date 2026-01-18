Kecmanović eliminisan na startu Australijan opena

Nedeljnik pre 1 sat
Kecmanović eliminisan na startu Australijan opena

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je danas izgubio od 61. igrača sveta Argentinca Tomasa Martina Ečeverija posle pet setova, 2:6, 6:3, 6:4, 3:6, 4:6.

Kecmanović, 59. teniser sveta, izgubio je posle tri sata i 54 minuta, na startu prvog grend slem turnira u sezoni, koji je noćas počeo u Melburn Parku. Ečeveri srušio Kecmanovića u pet setova Argentinski teniser je u prvom setu napravio dva brejka i poveo u meču. Kecmanović je uzvratio u nastavku, oduzeo je servis protivniku u osmom gemu drugog seta i devetu gemu trećeg seta i preokrenuo. Ečeveri je u četvrtom gemu četvrtog seta napravio brejk, tu prednost je
