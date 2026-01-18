Putevi Srbije: Neophodan oprez u vožnji zbog ledenih dana i magle

Javno preduzeće "Putevi Srbije" (JPPS) apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama Republikog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju ledeni dani sa temperaturom ispod nule.

Na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije se očekuju niska oblačnost i magla. "Apelujemo na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lanaca u brdovitim i planinskim terenima, striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilogode uslovima na putu", navodi se u saopštenju " Puteva Srbije". Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja