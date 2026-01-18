„Bolja vremena se mogu graditi samo obrazovanjem, u znanju je moć“: Studenti pozvali građane na novi skup u januaru

Nova pre 2 sata  |  Autor: Nova.rs
„Bolja vremena se mogu graditi samo obrazovanjem, u znanju je moć“: Studenti pozvali građane na novi skup u januaru

Studenti u blokadi na jučerašnjem protestu u Novom Sadu najavili su svoj naredni skup, koji će biti održan u Beogradu, a danas su to potvrdili i na društvenim mrežama.

Skup je planiran za 27. januar, na Savindan i održaće se pod nazivom „U znanju je moć“. „Bolja vremena se mogu graditi samo obrazovanjem. U znanju je moć! Vidimo se 27. 1. u Beogradu!“, poručili su oni. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) Podsetimo, juče je u Novom Sadu održan studentski skup „Šta znači pobeda?“, na kojem su predstavljeni određeni detalji programa buduće studentske liste, a koji se tiču borbe protiv
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Arhiv javnih skupova: Na studentskom protestu u Novom Sadu bilo oko 6.500 ljudi

Arhiv javnih skupova: Na studentskom protestu u Novom Sadu bilo oko 6.500 ljudi

Serbian News Media pre 21 minuta
Arhiv javnih skupova objavio tačan broj učesnika protesta u Novom Sadu

Arhiv javnih skupova objavio tačan broj učesnika protesta u Novom Sadu

Danas pre 2 sata
Studentkinja o skupu u Novom Sadu i novoj etapi pokreta

Studentkinja o skupu u Novom Sadu i novoj etapi pokreta

N1 Info pre 3 sata
Arhiv javnih skupova: Na studentskom protestu u Novom Sadu bilo oko 6.500 ljudi

Arhiv javnih skupova: Na studentskom protestu u Novom Sadu bilo oko 6.500 ljudi

NoviSad.com pre 4 sati
Arhiv javnih skupova: Na protestu „Šta znači pobeda“ bilo oko 6.500 ljudi

Arhiv javnih skupova: Na protestu „Šta znači pobeda“ bilo oko 6.500 ljudi

Nedeljnik pre 3 sata
Olenik poručio Vučiću: „Niste nadležni, imali ste 13 godina da sprovede zakon o poreklu imovine, nikad ga niste primenili“…

Olenik poručio Vučiću: „Niste nadležni, imali ste 13 godina da sprovede zakon o poreklu imovine, nikad ga niste primenili“

Nova pre 4 sati
Olenik poručio Vučiću: Imali ste 13 godina da sprovedete Zakon o poreklu imovine, niste ga primenili

Olenik poručio Vučiću: Imali ste 13 godina da sprovedete Zakon o poreklu imovine, niste ga primenili

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Politika, najnovije vesti »

"Lako je bilo dok je sila bila u vašim rukama", Dodik seiri nad problemima EU sa Trampom zbog Grenlanda

"Lako je bilo dok je sila bila u vašim rukama", Dodik seiri nad problemima EU sa Trampom zbog Grenlanda

Blic pre 36 minuta
Stefanović (SSP): Po Zakonu o poreklu imovine nije se postupalo skoro pet godina

Stefanović (SSP): Po Zakonu o poreklu imovine nije se postupalo skoro pet godina

Danas pre 1 sat
N1: Medicinski fakultet sutra odlučuje o zahtevu premijera Macuta za rad u privatnoj ordinaciji

N1: Medicinski fakultet sutra odlučuje o zahtevu premijera Macuta za rad u privatnoj ordinaciji

Danas pre 2 sata
Tužilaštvo u Prizrenu naložilo istragu o navodnoj manipulaciji glasova u Prizrenu

Tužilaštvo u Prizrenu naložilo istragu o navodnoj manipulaciji glasova u Prizrenu

Danas pre 3 sata
Kreni-Promeni: Režim uveo Srbiju u fazu digitalne diktature, međunarodna zajednica da reaguje

Kreni-Promeni: Režim uveo Srbiju u fazu digitalne diktature, međunarodna zajednica da reaguje

Danas pre 3 sata