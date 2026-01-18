„Bolja vremena se mogu graditi samo obrazovanjem, u znanju je moć“: Studenti pozvali građane na novi skup u januaru

Studenti u blokadi na jučerašnjem protestu u Novom Sadu najavili su svoj naredni skup, koji će biti održan u Beogradu, a danas su to potvrdili i na društvenim mrežama.

Skup je planiran za 27. januar, na Savindan i održaće se pod nazivom „U znanju je moć“. „Bolja vremena se mogu graditi samo obrazovanjem. U znanju je moć! Vidimo se 27. 1. u Beogradu!“, poručili su oni. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) Podsetimo, juče je u Novom Sadu održan studentski skup „Šta znači pobeda?“, na kojem su predstavljeni određeni detalji programa buduće studentske liste, a koji se tiču borbe protiv