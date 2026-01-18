Arhiv javnih skupova: Na studentskom protestu u Novom Sadu bilo oko 6.500 ljudi

Novi Sad – Arhiv javnih skupova procenio je da je na jučerašnjem studentskom protestu u Novom Sadu bilo oko 6.500 građana.

Kako su naveli u objavi na Fejsbuku, taj broj ljudi bio je prisutan na Trgu slobode dok je govorila advokatica Tanja Arsić. Srazmerno broju stanovnika, to odgovara okupljanju od 29.000 ljudi u Beogradu. Jučerašnji protestni skup trajao je nešto više od sat vremena i za razliku od prethodnih okupljanja koje su organizovali studenti nije bilo šetnje. Predstavljene su dve tačke budućeg studentskog programa sa kojim će izaći na izbore – lustracija i utvrđivanje imovine