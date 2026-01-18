Arhiv javnih skupova: Na studentskom protestu u Novom Sadu bilo oko 6.500 ljudi

NoviSad.com pre 1 sat
Arhiv javnih skupova: Na studentskom protestu u Novom Sadu bilo oko 6.500 ljudi

Novi Sad – Arhiv javnih skupova procenio je da je na jučerašnjem studentskom protestu u Novom Sadu bilo oko 6.500 građana.

Kako su naveli u objavi na Fejsbuku, taj broj ljudi bio je prisutan na Trgu slobode dok je govorila advokatica Tanja Arsić. Srazmerno broju stanovnika, to odgovara okupljanju od 29.000 ljudi u Beogradu. Jučerašnji protestni skup trajao je nešto više od sat vremena i za razliku od prethodnih okupljanja koje su organizovali studenti nije bilo šetnje. Predstavljene su dve tačke budućeg studentskog programa sa kojim će izaći na izbore – lustracija i utvrđivanje imovine
Otvori na novisad.com

Povezane vesti »

Studentkinja o skupu u Novom Sadu i novoj etapi pokreta

Studentkinja o skupu u Novom Sadu i novoj etapi pokreta

N1 Info pre 22 minuta
Olenik poručio Vučiću: „Niste nadležni, imali ste 13 godina da sprovede zakon o poreklu imovine, nikad ga niste primenili“…

Olenik poručio Vučiću: „Niste nadležni, imali ste 13 godina da sprovede zakon o poreklu imovine, nikad ga niste primenili“

Nova pre 1 sat
Arhiv javnih skupova: Na protestu „Šta znači pobeda“ bilo oko 6.500 ljudi

Arhiv javnih skupova: Na protestu „Šta znači pobeda“ bilo oko 6.500 ljudi

Nedeljnik pre 43 minuta
Protest u Novom Sadu: Arhiva javnih skupova objavio tačan broj učesnika

Protest u Novom Sadu: Arhiva javnih skupova objavio tačan broj učesnika

Danas pre 43 minuta
Olenik poručio Vučiću: Imali ste 13 godina da sprovedete Zakon o poreklu imovine, niste ga primenili

Olenik poručio Vučiću: Imali ste 13 godina da sprovedete Zakon o poreklu imovine, niste ga primenili

Radio 021 pre 58 minuta
Arhiv javnih skupova i Vučić dali procenu: Koliko je bilo ljudi na protestu u Novom Sadu

Arhiv javnih skupova i Vučić dali procenu: Koliko je bilo ljudi na protestu u Novom Sadu

N1 Info pre 2 sata
Olenik Vučiću: Niste nadležni, imali ste 13 godina da sprovede zakon o poreklu imovine, nikad ga niste primenili

Olenik Vučiću: Niste nadležni, imali ste 13 godina da sprovede zakon o poreklu imovine, nikad ga niste primenili

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadFacebookFejsbukIzbori

Politika, najnovije vesti »

Tužilaštvo u Prizrenu naložilo istragu o navodnoj manipulaciji glasova u Prizrenu

Tužilaštvo u Prizrenu naložilo istragu o navodnoj manipulaciji glasova u Prizrenu

Danas pre 23 minuta
Kreni-Promeni: Režim uveo Srbiju u fazu digitalne diktature, međunarodna zajednica da reaguje

Kreni-Promeni: Režim uveo Srbiju u fazu digitalne diktature, međunarodna zajednica da reaguje

Danas pre 33 minuta
Studentkinja o skupu u Novom Sadu i novoj etapi pokreta

Studentkinja o skupu u Novom Sadu i novoj etapi pokreta

N1 Info pre 22 minuta
DS o gašenju profila nezavisnih medija: Očekujemo reakciju evropskih institucija i kompanije Meta

DS o gašenju profila nezavisnih medija: Očekujemo reakciju evropskih institucija i kompanije Meta

N1 Info pre 1 sat
Slobodan Cvejić (SRCE): Vučić nastavlja pritisak na novinare i sprovodi plan da uguši nezavisne medije, misija EP treba da…

Slobodan Cvejić (SRCE): Vučić nastavlja pritisak na novinare i sprovodi plan da uguši nezavisne medije, misija EP treba da bude upoznata

Glas Šumadije pre 1 sat