Arhiv javnih skupova: Na protestu „Šta znači pobeda“ bilo oko 6.500 ljudi

Nedeljnik pre 2 sata
Arhiv javnih skupova: Na protestu „Šta znači pobeda“ bilo oko 6.500 ljudi
Na studentskom protestu „Šta znači pobeda“ u Novom Sadu koji je održan juče bilo je 6.500 građana, saopštio je danas Arhiva javnih skupova. „Na jučerašnjem studentskom protestu „Šta znači pobeda“, u trenutku govora advokatice Tanje Arsić na Trgu slobode u Novom Sadu bilo je prisutno oko 6.500 građana“, naveli su oni na društvenoj mreži „Iks“ („X“). Prema njihovim rečima, srazmerno broju stanovnika, to odgovara okupljanju od 29.000 ljudi u Beogradu. Na jučerašnjem
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

„Bolja vremena se mogu graditi samo obrazovanjem, u znanju je moć“: Studenti pozvali građane na novi skup u januaru

„Bolja vremena se mogu graditi samo obrazovanjem, u znanju je moć“: Studenti pozvali građane na novi skup u januaru

Nova pre 1 sat
Arhiv javnih skupova objavio tačan broj učesnika protesta u Novom Sadu

Arhiv javnih skupova objavio tačan broj učesnika protesta u Novom Sadu

Danas pre 1 sat
Vučić reagovao na studentske predloge o lustraciji i zakonu o poreklu imovine

Vučić reagovao na studentske predloge o lustraciji i zakonu o poreklu imovine

Moj Novi Sad pre 49 minuta
Studentkinja o skupu u Novom Sadu i novoj etapi pokreta

Studentkinja o skupu u Novom Sadu i novoj etapi pokreta

N1 Info pre 1 sat
Olenik poručio Vučiću: „Niste nadležni, imali ste 13 godina da sprovede zakon o poreklu imovine, nikad ga niste primenili“…

Olenik poručio Vučiću: „Niste nadležni, imali ste 13 godina da sprovede zakon o poreklu imovine, nikad ga niste primenili“

Nova pre 2 sata
Arhiv javnih skupova: Na studentskom protestu u Novom Sadu bilo oko 6.500 ljudi

Arhiv javnih skupova: Na studentskom protestu u Novom Sadu bilo oko 6.500 ljudi

NoviSad.com pre 3 sata
Olenik poručio Vučiću: Imali ste 13 godina da sprovedete Zakon o poreklu imovine, niste ga primenili

Olenik poručio Vučiću: Imali ste 13 godina da sprovedete Zakon o poreklu imovine, niste ga primenili

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Politika, najnovije vesti »

N1: Medicinski fakultet sutra odlučuje o zahtevu premijera Macuta za rad u privatnoj ordinaciji

N1: Medicinski fakultet sutra odlučuje o zahtevu premijera Macuta za rad u privatnoj ordinaciji

Danas pre 55 minuta
Kreni-Promeni: Režim uveo Srbiju u fazu digitalne diktature, međunarodna zajednica da reaguje

Kreni-Promeni: Režim uveo Srbiju u fazu digitalne diktature, međunarodna zajednica da reaguje

Danas pre 2 sata
Tužilaštvo u Prizrenu naložilo istragu o navodnoj manipulaciji glasova u Prizrenu

Tužilaštvo u Prizrenu naložilo istragu o navodnoj manipulaciji glasova u Prizrenu

Danas pre 1 sat
SAD pozvale još šest država da učestvuju u organizaciji koja će nadgledati situaciju u Gazi

SAD pozvale još šest država da učestvuju u organizaciji koja će nadgledati situaciju u Gazi

Insajder pre 34 minuta
Stefanović: Oduzimanje nedokazive imovine funkcionera je ugaoni kamen opstanka buduće Srbije, to plaši Vučića

Stefanović: Oduzimanje nedokazive imovine funkcionera je ugaoni kamen opstanka buduće Srbije, to plaši Vučića

N1 Info pre 14 minuta