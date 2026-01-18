Evropski parlament neće ratifikovati sporazum koji su potpisali Tramp i Fon der Lajen zbog odluke o aneksiji Grenlanda

Poslanici Evropskog parlamenta neće ratifikovati trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, zbog toga što je američki predsednik Donald Tramp uveo nove carine evropskim zemljama koje se protive njegovoj odluci da anektira Grenland.

Potvrda da Evropski parlament neće nastaviti sa ratifikacijom sporazuma, koji su Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen potpisali u julu prošle godine, nagoveštava kraj primirja u trgovinskom ratu, prenosi Politiko. Predsednik Evropske narodne partije Manfred Veber rekao je da eskalacija tenzija između SAD i Evrope znači da Evropski parlament neće glasati za sporazum kojim se američke carine na uvoz iz EU utvrđuju na 15 procenata, s tim da