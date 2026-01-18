Blumberg: Tramp stvara alternativu UN — ulaznica milijardu dolara

Osnivanje ove organizacije bilo je deo njegovog mirovnog plana za Gazu, zajedno sa razmeštanjem međunarodnih snaga

Američki predsednik Donald Tramp zatražio je od država-članica takozvanog Saveta mira milijardu dolara za članstvo, prenosi agencija Blumberg. O stvaranju Saveta mira se raspravlja od trenutka prekida vatre u Pojasu Gaze. Tada je Trampov plan predviđao da se Gazom tokom druge faze prekida vatre upravlja privremenim palestinskim odborom koji bi odgovarao Savetu mira – posebnom međunarodnom telu na čijem je čelu sâm Tramp. Blumberg navodi da bi, prema nacrtu statuta